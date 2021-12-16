البنك المركزي: شهدنا نمواً اقتصادياً خلال النصف الثاني من 2021

الوكيل الإخباري - أكد نائب محافظ البنك المركزي عادل شركس، أن النصف الثاني من عام 2021 شهد نموا اقتصاديا في الأردن مقارنة بالنصف الأول من العام الجاري.

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وقال شركس، خلال فعالية للبنك بالتعاون مع منتدى الاستراتيجيات الأردني عبر (زووم)، إن ذلك جاء نتيجة إعادة الانفتاح الاقتصادي في الأردن.



من جهته، قال وزير النقل الأسبق جميل مجاهد، إن إعادة الاقتصاد إلى مسار نمو مستدام وشامل يتطلب تعديلات مهمة في صنع السياسات.



وأضاف مجاهد أن أثر الإغلاقات كبير على الطلب الداخلي للسلع والخدمات، حيث أغلقت المتاجر ووسائل النقل لفترات طويلة وأثر على توريد السلع المصنعة لأسواق التصدير.

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