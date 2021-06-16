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الأربعاء، 16-06-2021 08:50 م

البنك المركزي يلتقي ممثلي قطاع التأمين لبحث أولويات التطبيق

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الوكيل الاخباري - التقى محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، مع ممثلي قطاع التأمين، بحضور مجلس إدارة اتحاد شركات التامين، في أعقاب بدء سريان قانون تنظيم أعمال التأمين.اضافة اعلان


ويأتي هذا الاجتماع الأول للقطاع مع البنك بعد نفاذ قانون تنظيم أعمال التأمين، بهدف الوقوف على توجهات البنك، وأولوياته تجاه قطاع التأمين، لتطبيق القانون، وبحث أية مقترحات تقدم من القطاع تسهم في تطويره.

وجرى، خلال الاجتماع التشاوري، تسليط الضوء على أهم المحاور والنقاط التي سيركز عليها، في المرحلة المقبلة، خاصة تطبيق الحاكمية المؤسسية في شركات التامين، والعمل المؤسسي، ووجود مساءلة للإدارة التنفيذية من مجالس إداراتها، ومتابعة خطط الشركة والحرص على تحقيق أهدافها، والمحافظة على هامش ملاءة مالية مناسب، لتمكين الشركات من دفع التزاماتها تجاه العملاء والمستفيدين من التأمين، والتأكيد على أهمية تعزيز دور قطاع التأمين في تنمية الاقتصاد المحلي، والقدرة على التوسع اقليميا وعالميا، وزيادة نسبة مساهمة القطاع، في الناتج المحلي الاجمالي، أسوة بالدول المتقدمة، وأهمية الاستثمار في التكنولوجيا لتطوير الخدمات التأمينية .

 




 

 


 

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