الجليس يقترح إلغاء كافة الضرائب لتقليل أسعار المواد الغذائية الأساسية

الوكيل الإخباري - اقترح النائب الثاني لغرفة تجارة الأردن محمود الجليس إلغاء كافة ضرائب الدخل والمبيعات على المواد الغذائية الأساسية للحد من ارتفاع الأسعار.

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وقال الجليس، خلال اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأحد، إن أجور الشحن ارتفعت بشكل كبير مؤخرا، وأنه يجب النظر إلى الارتفاعات الكبيرة التي قد تشهدها الأسعار بعد شهر رمضان.

وأضاف أنه يجب تفعيل الدبلوماسية الأردنية والاستفادة من العلاقات الخارجية للأردن مع الدول الأخرى لتوفير السلع الأساسية وبأسعار منطقية.

وأشار الجليس إلى أنه يجب تحديد المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنين والعمل على تأمينها وبمخزون آمن ومريح.

ودعا الحكومة إلى دعم القطاعات التجارية والصناعية وتقليل أسعار الطاقة على هذه القطاعات.