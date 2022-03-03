الخميس 03-03-2022
الوكيل الاخباري

حالة الطرق حتى الـ 3:00 عصرا - أسماء

20 مليار دولار خسائر روسيا يوميا جراء غزو أوكرانيا

رئيس وزراء اسبق: بهذه الطريقة نوفر فرص عمل ونقضي على البطالة

الحكومة تبحث للكفاءات الأردنية فرص عمل في دولة الكويت

توضيح آلية شمول مشتركي أنظمة الطاقة الشمسية بالتعرفة الكهربائية المدعومة

بالفيديو .. أمطار آذار تهطل على العاصمة عمّان

التعليم العالي تعلن عن توقف مبرمج لخدماتها الإلكترونية

الأردن ودول عربية تصوّت ضد روسيا بالأمم المتحدة -أسماء

الرئيس الأوكراني: مقتل 9 آلاف جندي روسي خلال أسبوع

إطلاق برنامج الشراكة المؤسسية بين الأردن والمانيا

الخميس، 03-03-2022 11:24 ص

الأزمة الأوكرانية وقرب رمضان.. كيف ستكون أسعار السلع في الأردن ؟

428468_8_1645274247


الوكيل الإخباري - محرر الشؤون الإقتصادية - مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وتزامن ذلك مع احتدام الصراع الروسي - الأوكراني، ظهر على السطح تخوفات من تاثر عمل سلاسل توريد المواد الغذائية التي يستوردها الأردن. 

ولأن شهر رمضان له طابع استهلاكي مختلف من حيث الإقبال على شراء المواد الغذائية وارتفاع الطلب عليها، باتت هواجس المستهلكين بالظهور خوفاً من ارتفاع اسعار السلع أو انقطاعها من الأسواق. 

الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي، أكد على أن الوزارة أعدت خطة متكاملة استعداداً لشهر رمضان الفضيل تركز على إدامة توفير السلع وضمان توفرها بالأسواق.

وأوضح البرماوي لـ " الوكيل الإخباري"  أنه سيتم تكثيف الرقابة على الأسواق وضمان ضبط واستقرار الأسعار، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص. 

وبيّن أن المخزون من مادة القمح يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 15 شهرا تقريبا ومخزون الشعير يكفي لمدة 11 شهرا.

من جهته قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة، إن الأزمة الروسية - الاوكرانية لن تؤثر على سلاسل توريد السلع للأردن لأن المخزون السلعي في الأردن آمن. 

وأضاف أبو عاقولة لـ "الوكيل الإخباري" أن الأردن يستطيع إيجاد أسواق بديلة عن السوقين الروسي والأوكراني، ولا يوجد ما يدعو للقلق.

اضافة اعلان


من ناحيته قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق في بيان صحفي بوقتٍ سابق، إنه لا مشكلة في مخزون السلع بالأردن وأن الأزمة الروسية الأوكرانية لم تؤثر على الأسعار محلياً.


وأضاف الحاج توفيق، أن هناك استعداد من قبل التجار لشهر رمضان المبارك، مشدداً على أن سلة غذاء المواطن الأردني في مأمن.

 

وبين أن البدائل عن السوق الأوكراني موجودة، غير أن التجار بحاجة إلى سيولة.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



إقرأ ايضا
1640247173_905_202758_russiatankswwii1232779724-770x435

20 مليار دولار خسائر روسيا يوميا جراء غزو أوكرانيا

5ed4acf84c59b76a1e644716

المركزي الأوروبي يعلق نشر سعر صرف اليورو أمام الروبل الروسي

فرص-عمل-في-السعودية-للمصريين

رئيس وزراء اسبق: بهذه الطريقة نوفر فرص عمل ونقضي على البطالة

91-2

الذهب يتماسك مع حذر المستثمرين بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا

2735cba5-2f1e-4f9d-9d1f-8861028414fe

توضيح آلية شمول مشتركي أنظمة الطاقة الشمسية بالتعرفة الكهربائية المدعومة

a350a827-7980-4e58-873a-11463f32590b_16x9_1200x676

السعودية تعتزم إتاحة 27 مشروعاً تضم 190 ألف وحدة سكنية

أخبار متعلقة
FMY4CEBXIAUkXbF

ما هي الأسواق البديلة عن أوكرانيا أمام الأردن لاستيراد السلع منها؟

0L5A0226

الجمارك: تجميد قرار القوائم الاسترشادية لبعد شهر رمضان

57868996765-1024x682

خبير اقتصادي: على الأردن التحوّط خوفاً من أزمة غذائية في العالم

شركة-شحن-بحري-505x300-1

ابو عاقولة: البضائع المستوردة من اوكرانيا للأردن شحنت قبل الازمة ولم تتأثر

47-092537-how-drink-barley-benefits-slimming-health-2

مناقصة جديدة لشراء 120 ألف طن شعير

80811406-4155-417c-adbf-f8959bd5807c

توقعات برفع اسعار الفائدة ربع نقطة في الأردن قريباً