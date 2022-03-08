الثلاثاء 08-03-2022
الوكيل الاخباري

الصناعة والتجارة: الأردن يتأثر بما يحدث على الأسعار عالمياً

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الثلاثاء، 08-03-2022 10:08 ص

الصناعة والتجارة: الأردن يتأثر بما يحدث على الأسعار عالمياً

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال برماوي ، الثلاثاء ، إن الأردن يتأثر بما يحدث من متغيرات على أسعار المواد الغذائية .اضافة اعلان


وأضاف البرماوي" عبر اثير الامن العام"، أن الأسعار ليست محددة بعد ولن يكون هناك ارتفاع على أسعار المواد الغذائية في شهر رمضان. 

وتابع أن الوزارة لم ترصد وجود ارتفاعات على أسعار المواد الغذائية حتى هذه اللحظة باستثناء الزيوت النباتية، موضحاً إن الوزارة اتخذت اجراءات للحد من هذه الارتفاعات التي شهدتها الزيوت .

وقرر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، اليوم الثلاثاء يقتضي بالإبقاء على منع وإعادة تصدير العديد من المواد التموينية، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة للمحافظة على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية.

وشمل القرار: الأرز، السكر، الحليب المجفف، البقوليات الجافة، الأعلاف، القمح ومنتجاته، الطحين، الذرة الصفراء العلفية، مركزات الأعلاف، السمنة بكافة أنواعها والزيوت النباتية بكافة أنواعها “زيت الذرة، زيت عباد الشمس، زيت النخيل وزيت الصويا”.

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