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الأحد، 06-03-2022 01:40 م

لا توجّه حتى الآن بتأجيل أقساط القروض قُبيل رمضان

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الوكيل الإخباري- محرر الشؤون الإقتصادية - قال مدير جمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر محروق، إنه حتى الآن لا يوجد أي توجّه لدى البنوك بتأجيل أقساط شهر نيسان القادم، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك. 

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واعتبر محروق في حديث لـ " الوكيل الإخباري" أنه لا يوجد مبرر ومسوغ لتأجيل أقساط القروض، موضحاً أن الموضوع لم يبحث حتى الآن.


ودعا خبراء الحكومة والبنك المركزي، عبر "الوكيل الإخباري" إلى تأجيل أقساط البنوك خلال نيسان القادم لأن الطابع الإستهلاكي في شهر رمضان يختلف عن غيره من الشهور.

 

وطالبوا البنك المركزي عدم رفع أسعار الفائدة والبحث عن أدوات اقتصادية أكثر مرونة للتعامل مع الأزمة الإقتصادية التي يعيشها العالم حالياً. 

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