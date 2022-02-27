الإثنين 28-02-2022
الوكيل الاخباري

كندا : 40 وفاة و 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الجزائر تعلن مقتل أحد رعاياها في أوكرانيا

رئيس بلدية كييف: لا توجد قوات روسية بالعاصمة الأوكرانية

زيلينسكي يوافق على اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني

مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الأزمة الأوكرانية

كندا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

ارتفاع فاتورة النفط للأردن العام الماضي بنسبة 43%

خسائر بالمليارات.. عملاق النفط البريطاني ينسحب من روسيا

أوكرانيا: روسيا خسرت نحو 4300 جندي و146 دبابة و706 مدرعات في 3 أيام

أوروبا ترد على بوتين: "منظومتنا للردع النووي" بحالة تأهب قُصوى .. وسماء القارَّة "مغلقة" بوجه روسيا

الأحد، 27-02-2022 09:48 ص

ما هي الأسواق البديلة عن أوكرانيا أمام الأردن لاستيراد السلع منها؟

FMY4CEBXIAUkXbF


الوكيل الإخباري - محرر الشؤون الاقتصادية - مع ارتفاع حدة الصراع الروسي الأوكراني، من الضروري أن يبدأ الأردن بالتفكير عن البدائل لاستيراد السلع خاصة الزيوت النباتية والقمح وبعض أنواع المعادن والدهون، من دول مثل البرازيل واستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها.

اضافة اعلان


وبالرغم من التأكيد على أن المخزون من السلع كافٍ ولن تتأثر الأسعار خلال شهر رمضان، الا ان الأنظار تتجه الآن صوب الدول المصدرة للمواد الغذائية لضمان انسيابية توريد السلع في حال انقطاع الإمداد من أوكرانيا والدول التي حولها.


وزارة الصناعة والتجارة، أكدت على أن المخزون الاستراتيجي من القمح في الأردن يكفي لـ 15 شهرا على الاقل.


وأضافت الوزارة، وفقا لناطقها ينال البرماوي لـ " الوكيل الإخباري" ان الأردن يستورد عادة بعض كميات القمح من أوكرانيا، منوها إلى أنه في هذا العام لم نستورد منها أي كميات.


وبين البرماوي انه يتم بالعادة استيراد كميات من الزيت النباتي من أوكرانيا، إضافة إلى مناشئ أخرى، مشددا على أنه سيتم البحث عن البدائل.

رئيس الوزراء بشر الخصاونة أكد على أن الأردن مستعد لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الاوكرانية، موضحاً أن العالم كله سوف يتأثر من هذه الازمة، سياسياً واقتصادياً.


ووفقا للأرقام الرسمية التي رصدها "الوكيل الإخباري" استورد الأردن من أوكرانيا العام الماضي زيت بذور عباد الشمس بقيمة 34.1 مليون دولار، وهي أعلى سلعة مستوردة، في المقابل صدّر الأردن لأوكرانيا أدوية بقيمة 4 مليون دولار، وهي أعلى سلعة مصدرة ما يعني رجوح الميزان التجاري لصالح أوكرانيا. 


وبينت الارقام أن أهم المستوردات الأردنية من أوكرانيا في عام 2020، هي الحبوب، والحديد، والشحوم، والدهون، والزيوت الحيوانية أو النباتية، والحيوانات الحية من فصيلة الأبقار، والكبريت، والسكر، والمصنوعات السكرية وبلغت قيمتها 197.608.409 دولار، وكانت الحبوب ذات القيمة الأعلى بين المستوردات.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



إقرأ ايضا
621b968a737f7

ارتفاع فاتورة النفط للأردن العام الماضي بنسبة 43%

171aba9f-a498-41bc-8e58-9a29c70ced75_16x9_1200x676

اكتشاف حقول غاز جديدة في السعودية

621b76ba4236045f9a58a10b

مجموعة السبع تتعهد بتطبيق مزيد من العقوبات ضد مصارف ونخب ومسؤولين روس

601d52544c59b72b994d2535

ارتفاع العجز التجاري للمملكة العام الماضي إلى 31.9 بالمئة

8703a2c4-0917-47df-8ed9-a665fb729a5a_16x9_1200x676

أوبك+ تخفض توقعاتها للفائض بسوق النفط في 2022

55-58

تحول تاريخي.. ألمانيا تخصص 100 مليار يورو لتحديث منظومتها الدفاعية

أخبار متعلقة
doc-323X4QC-@photo3

العالم العربي يخشى نقص القمح بعد غزو روسيا لأوكرانيا

0L5A0226

الجمارك: تجميد قرار القوائم الاسترشادية لبعد شهر رمضان

57868996765-1024x682

خبير اقتصادي: على الأردن التحوّط خوفاً من أزمة غذائية في العالم

شركة-شحن-بحري-505x300-1

ابو عاقولة: البضائع المستوردة من اوكرانيا للأردن شحنت قبل الازمة ولم تتأثر

47-092537-how-drink-barley-benefits-slimming-health-2

مناقصة جديدة لشراء 120 ألف طن شعير

غرفة-صناعة-عمان-كلمة-الاردن-600x470

القطاع الصناعي: الملك الداعم الرئيس للصناعة الأردنية