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السبت، 05-03-2022 02:49 م

خبير اقتصادي يدعو لتأجيل أقساط البنوك خلال رمضان

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الوكيل الإخباري - محرر الشؤون الاقتصادية - دعا الخبير الاقتصادي حسام عايش الحكومة والبنك المركزي إلى تأجيل أقساط البنوك خلال شهر رمضان المبارك للتخفيف على المواطنين وتنشيط الحركة التجارية في الأسواق.

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وبيّن عايش في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن الحرب الروسية الاوكرانية رفعت من أسعار المواد الغذائية بشكل عام حول العالم، ومع هذه الموجة من الغلاء فإن الحكومة مطالبة بان تدرس الأعباء الضريبية، وهيكلة ضريبة المبيعات و الفائده عليها، خاصة أن معدلات التضخم في العالم ما زالت ترتفع كل يوم بشكل كبير، حتى وصلت في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 7.5%، وهي أعلى نسبة منذ أكثر من 10 أعوام. 


وأكد على أن الإستهلاك خلال شهر رمضان يتضاعف مرتين، ما يعني ارتفاع معدلات الطلب، لذا على الحكومة أن تعزز المخزون وتعوّض المُستهلك منه، والإعتماد على أدوات اقتصادية أكثر مرونة لمواجهة هذه الازمة.


وأشار عايش إلى أهمية دراسة كل الخيارات واتخاذ الإجراءات العاجلة، والتي من أبرزها أسعار الفائدة على القروض البنكية بعد أن وصلت إلى 10% لبعض أنواع التسهيلات، منوهاً إلى أن التعامل بسلبية مع الأزمة سينتج عنه خسارة كبيرة في الوظائف.


وقبل الأزمة الروسية الأوكرانية كان لدى البنك الفدرالي الأمريكي توجه لرفع أسعار الفائدة 4 مرات خلال العام الحالي بعد أن وصل معدل التضخم إلى 7.5%، إلا أنه مع الأزمة الأوكرانية وارتفاع الطلب وقلة المعروض وارتفاع الأسعار سيسرّع الفدرالي الامريكي قرار رفع الفائدة، وهو ما يلزم الأردن رفع الفائدة لأن الدينار مرتبط بالدولار. 


ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية العالمية، ارتفعت عقود القمح إلى أكثر من 40%، كما ارتفع سعر برميل النفط إلى أكثر من 118 دولار للبرميل، وقد يصل إلى أكثر من 125 دولار،  كما ارتفعت الغذاء التي وصلت الى 24.1، وفقاً لمنظمة منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"

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