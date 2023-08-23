الحدب: يجب على الأردن الإسراع للإنضمام لتحالف بريكس الاقتصادي

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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قال عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والباحث والأكاديمي الدكتور محمد الحدب، إنه يجب على الحكومة الأردنية التحرك فوراً لتقديم طلب انضمام لمجموعة وتحالف بريكس الاقتصادي العالمي.وأضاف الحدب لـ " الوكيل الإخباري" أن انضمام الأردن للتحالف فيه مصلحة كبيرة للمملكة، ويشكل دفعة قوية للاقتصاد الأردني في المستقبل.وأشار إلى أن التحالف يعد قوة جديدة سوف تسهم في تغيير مسارات الاقتصاد العالمي، وسيكون له تأثيره الكبير على معدلات النمو وحجم التجارة والاقتصاد الكلي العالمي.وتتطلع اقتصاديات العالم بترقب إلى نتائج اجتماع تحالف بريكس، الذي تستضيفه جنوب إفريقيا الآن، وما ستؤول إليه من قرارات اقتصادية وتطورات جوهرية للتحالف، إذ أن من المتوقع أن تصوت المجموعة المكونة من 5 دول هي (روسيا، والبرازيل، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا) على اختيار أعضاء جدد، كما قدمت عدة دول عربية هي: (الجزائر ومصر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت والمغرب وفلسطين) طلبات رسمية للانضمام إلى التحالف.ويهدف التحالف إلى إلغاء سياسة القطب الاقتصادي الواحد في العالم، القضاء على الدولرة، وانشاء بنك يشبه البنك الدولي يساعد الدول الأعضاء بشروط أكثر تسهيلاً.