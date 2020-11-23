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الإثنين، 23-11-2020 11:39 ص

الحكومة: ارتفاع أسعار الديزل عالميا

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الوكيل الإخباري - استقرت اسعار البنزين في الأسبوع الثالث من شهر تشرين ثاني حول معدلات أسعارها المسجلة في الأسبوع الثاني من الشهر. 

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ووفق نشرة وزارة الطاقة الأسبوعية لأسعار النفط ومشتقاته التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فقد سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 9ر384 دولار للطن وهو تقريبا سعر الاسبوع الثاني والذي بلغ 385 دولار، في حين انخفض سعر البنزين أوكتان  95 انخفاضا طفيفا بنسبة 6ر0% حيث سجل سعرا بلغ 9ر396 دولار للطن في الأسبوع الثالث مقابل 1ر399 دولار في الأسبوع الثاني.

 

كما ارتفع سعر الديزل من 4ر351 دولار للطن الى 5ر359 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3ر2%، فيما ارتفع سعر الكاز من 4ر355 دولار للطن الى 2ر360 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3ر1%.


من جانب آخر، ارتفع سعر زيت الوقود في الأسبوع الثالث من الشهر الى 1ر281 للطن مقابل 6ر273 دولار في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 7ر2%.


بالمقابل، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر تشرين الثاني عند 5ر437 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر تشرين أول الماضي والذي بلغ 8ر378 دولار .


وكان سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر قد ارتفع الى 43 دولار للبرميل مقابل 2ر42 دولار المسجل في الأسبوع الثاني من الشهر.


 




 

 


 

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