الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالمياً من 0.4% الى 2%

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن أسعار المحروقات حسب الأسواق المرجعية العالمية للأسبوع الأول من شهر آذار الحالي انخفضت بنسبة تراوحت من 0.4% إلى 2%.

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وبينت الوزارة في النشرة الأسبوعية، أن سعر بنزين ( اوكتان 90) انخفض بنسبة 2%، وبنزين ( اوكتان 95) انخفض بنسبة 2%.



وأضافت أن أسعار الديزل انخفضت بنسبة 2%، وأسعار الكاز انخفضت بنسبة 0.4%.

وبينت الوزارة أن أسعار الغاز البترولي المسال سجلت استقراراً، فيما ارتفع سعر زيت الوقود 3%.



وارتفع معدل سعر خام برنت خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري بنسبة 3%.



