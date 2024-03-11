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الإثنين، 11-03-2024 12:18 م

الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالمياً من 0.4% الى 2%

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن أسعار المحروقات حسب الأسواق المرجعية العالمية للأسبوع الأول من شهر آذار الحالي انخفضت بنسبة تراوحت من 0.4% إلى 2%.

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وبينت الوزارة في النشرة الأسبوعية، أن سعر بنزين ( اوكتان 90) انخفض بنسبة 2%، وبنزين ( اوكتان 95) انخفض بنسبة 2%. 


وأضافت أن أسعار الديزل انخفضت بنسبة 2%، وأسعار الكاز انخفضت بنسبة 0.4%.

 

وبينت الوزارة أن أسعار الغاز البترولي المسال سجلت استقراراً، فيما ارتفع سعر زيت الوقود 3%. 


وارتفع معدل سعر خام برنت خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري بنسبة 3%. 


 




 

 


 

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