الحكومة : انخفاض أسعار المحروقات عالميا

الوكيل الاخباري- انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الثالث من شهر آب الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني.

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حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 649.9 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 680.5 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 4.5%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 670.6 دولار للطن مقابل 704.2 دولار المسجل في الأسبوع الثاني وبنسبة انخفاض بلغت 4.8%، كما انخفض سعر الديزل من 565.6 دولار للطن الى 544.8 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 3.7%، وانخفض سعر الكاز من 590 دولار للطن الى 570.2 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 3.4%،كما انخفض سعر زيت الوقود من 397.8 دولار للطن الى 384.3 دولار للطن وبنسبة انخفاض بلغت 3.4%.