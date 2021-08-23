الإثنين 23-08-2021
الوكيل الاخباري

الضمان يتيح للمتقاعدين سلفة لتسديد قروضهم

جملة من النائب عشا تثير جدلا تحت القبة

بدء العد التنازلي لإلغاء الحظر الليلي وترقب شعبي

الحكومة : انخفاض أسعار المحروقات عالميا

انتقادات نيابية لضريبة المحروقات

تبليغ 129 شخصا بحضور جلسات محاكمتهم بتهم مخالفة أوامر الدفاع

تحذير لمستخدمي واتساب: احذفوا هذه الرسائل ولا تفتحوها أبداً

كم تبلغ غرامة حجز وثائق طلبة المدارس الخاصة؟

جريمة مروعة.. يقتل زوجته وأبنائه ثم ينتحر

الموت يفجع أمير الكويت

الإثنين، 23-08-2021 11:34 ص

الحكومة : انخفاض أسعار المحروقات عالميا

336498_12_1627283713


الوكيل الاخباري- انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الثالث من شهر آب الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني.

اضافة اعلان

 

حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 649.9 دولار  للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 680.5 دولار  وبنسبة انخفاض بلغت 4.5%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 670.6 دولار للطن مقابل 704.2 دولار المسجل في الأسبوع الثاني وبنسبة انخفاض بلغت 4.8%، كما انخفض سعر الديزل من 565.6 دولار للطن الى 544.8 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 3.7%، وانخفض سعر الكاز من 590 دولار  للطن الى 570.2 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 3.4%،كما انخفض سعر زيت الوقود من 397.8 دولار للطن الى 384.3 دولار للطن وبنسبة انخفاض بلغت 3.4%.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
612344584c59b7361732c6c4

الدولار يتراجع عن قمة 9 أشهر

ذهب

أسعار الذهب الاثنين 23/8/2021

612321cf4c59b71833569e0b

عملة البيتكوين ترتفع إلى 50 ألف دولار لأول مرة منذ 15 مايو

عقبة

ارتفاع أسعار الشحن عالميا يخفض أعداد الحاويات في ميناء العقبة 8%

AP21221412380089

لبنان.. الحكومة ترفع أسعار المحروقات

البنك المركزي

البنك المركزي: إطار جديد لمواجهة تهديدات الأمن السيبراني

أخبار متعلقة
بنزين محروقات وقود1

ترجيح انخفاض أسعار المشتقات النفطية محليا

274229_5_1551952154

تصريح حكومي حول أسعار المشتقات النفطية العالمية

بنزين

رفع أسعار المشتقات النفطية لشهر آب

المحروقات

ترجيح رفع أسعار المشتقات النفطية محليا

266144_48_1587371564

انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي