الحكومة : انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

الوكيل الاخباري - انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني من ذات الشهر.



وحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، سجل بنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 774.1 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 782.6 دولار، بنسبة انخفاض بلغت 1.1 بالمئة.



كما سجل بنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 811.1 دولار للطن مقابل 815.5 دولار للطن المسجل في الأسبوع الثاني وبنسبة انخفاض بلغت 0.5 بالمئة.



وانخفض سعر الديزل من 1063.7 إلى 1042.2 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 2 بالمئة، وانخفض سعر الكاز من 1060.7 إلى 1028.4 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 3 بالمئة، فيما انخفض سعر زيت الوقود من 372.4 إلى 351.9 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 5.5 بالمئة.



بينما انخفض سعر الغاز البترولي المسال من 635 دولارا للطن والمسجل في أيلول إلى 567.5 دولار للطن في تشرين الأول الحالي بنسبة انخفاض بلغت 10.6 بالمئة.



وسجل معدل خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي سعرا بلغ 90.8 دولار للبرميل، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني، والذي بلغ 94.7 دولار للبرميل، وبنسبة انخفاض بلغت 4.2 بالمئة.

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