الخرابشة يؤكد ضرورة ان تقوم شركات الطاقة المتجددة بدورها المجتمعي

الوكيل الاخباري- اكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ضرورة ان تقوم شركات الطاقة المتجددة بدورها في مجال المسؤولية المجتمعية من خلال تعزيز دورها ومأسسة جهودها للحد من البطالة وتخفيض نسب الفقر في مناطق عملها.



كما اكد في لقاء ضم ممثلي 24 شركة طاقة متجددة ضرورة ان تتفق هذه الشركات على الية محددة والاعلان عنها في اقرب وقت ممكن للانخراط في جهود التنمية وتحسين الفرص الاقتصادية لابناء المجتمعات المحلية.

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وقال في بيان وصل "الوكيل الاخباري" نسخة منه ان من شأن مؤسسة دعم المجتمعات المحلية باستحداث اطار مؤسسي (صندوق) تديره الشركات نفسها، تعظيم جهود الشركات في تحسين مستوى معيشة أبناء المجتمع المحلي مؤكدا أهمية اشراك أبناء هذه المناطق في هذه الالية من اجل ضمان وصول الدعم الى المناطق المستهدفة وتحقيق النفع العام.



وأشار الوزير الخرابشة الى إمكانية الاستفادة من صندوق تشجيع الطاقة المتجددة بأن يكون حاضنة وداعما فنيا لأعمال المسؤولية المجتمعية حالياً إلى حين نضوج إطار عام يتم الإتفاق عليه بين الشركات إما بتأسيس شركة غير ربحية أو جمعية أو اي إطار مرن تتمكن الشركات من إدارته مع الوزارة والمجتمع المحلي.



من جانبهم أكد ممثلو الشركات أهمية إنشاء إطار مرن كشركة أو جمعية للمسؤولية المجتمعية وإمكانية الاستفادة من جمعية إدامة للمياه والطاقة والبيئة كمظلة للمسؤولية المجتمعية واستغلال قدرتها على جلب دعم لمساهمات المسؤولية المجتمعية.



كما اكدوا ضرورة ان يكون لمشاريع المسؤولية المجتمعية طابع الإستدامة وخلق فرص عمل، وأن يكون لها خطة سنوية واضحة ومؤشرات أداء والاتفاق على معيار محدد وواضح وملزم للجميع لتحديد نسبة (قيمة) المسؤولية المجتمعية لكل شركة سنوياً.