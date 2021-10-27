الأربعاء 27-10-2021
الوكيل الاخباري

لليوم الثاني.. روسيا تسجل أرقاما قياسية لوفيات كورونا

غزة: 6 وفيات و240 إصابة جديدة بكورونا

لجنة الأوبئة توضح حول السماح بالتقارب في المساجد

100 مستفيد جديد من اسكان ضباط الامن المتقاعدين -اسماء

هيئة تنظيم قطاع الطاقة تحصل على الاعتماد العالمي لنظام إدارة المخاطر

الخلايلة: الأردن لديه اجراءات كبيرة جداً في الأقصى

اليابان: أسعار البنزين تبلغ أعلى مستوى في 7 سنوات

أسعار الذهب الاربعاء 27/ 10/ 2021

مستوطنون متطرفون يقتحمون الاقصى

الاقتصاد الرقمي: الأردن يسعى لمواكبة التقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

الأربعاء، 27-10-2021 10:01 ص

الخرابشة يؤكد ضرورة ان تقوم شركات الطاقة المتجددة بدورها المجتمعي

102021261340265873782


الوكيل الاخباري- اكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ضرورة ان تقوم شركات الطاقة المتجددة بدورها في مجال المسؤولية المجتمعية من خلال تعزيز دورها ومأسسة جهودها للحد من البطالة وتخفيض نسب الفقر في مناطق عملها.

كما اكد في لقاء ضم ممثلي 24 شركة طاقة متجددة ضرورة ان تتفق هذه الشركات على الية محددة والاعلان عنها في اقرب وقت ممكن للانخراط في جهود التنمية وتحسين الفرص الاقتصادية لابناء المجتمعات المحلية.

اضافة اعلان


وقال في بيان وصل "الوكيل الاخباري" نسخة منه ان من شأن مؤسسة دعم المجتمعات المحلية باستحداث اطار مؤسسي (صندوق) تديره الشركات نفسها، تعظيم جهود الشركات في تحسين مستوى معيشة أبناء المجتمع المحلي مؤكدا أهمية اشراك أبناء هذه المناطق في هذه الالية من اجل ضمان وصول الدعم الى المناطق المستهدفة وتحقيق النفع العام.


وأشار الوزير الخرابشة الى إمكانية الاستفادة من صندوق تشجيع الطاقة المتجددة بأن يكون حاضنة وداعما فنيا لأعمال المسؤولية المجتمعية حالياً إلى حين نضوج إطار عام يتم الإتفاق عليه بين الشركات إما بتأسيس شركة غير ربحية أو جمعية أو اي إطار مرن تتمكن الشركات من إدارته مع الوزارة والمجتمع المحلي.


من جانبهم أكد ممثلو الشركات أهمية إنشاء إطار مرن كشركة أو جمعية للمسؤولية المجتمعية وإمكانية الاستفادة من جمعية إدامة للمياه والطاقة والبيئة كمظلة للمسؤولية المجتمعية واستغلال قدرتها على جلب دعم لمساهمات المسؤولية المجتمعية.


كما اكدوا ضرورة ان يكون لمشاريع المسؤولية المجتمعية طابع الإستدامة وخلق فرص عمل، وأن يكون لها خطة سنوية واضحة ومؤشرات أداء والاتفاق على معيار محدد وواضح وملزم للجميع لتحديد نسبة (قيمة) المسؤولية المجتمعية لكل شركة سنوياً.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6178fc7342360446533d3dc0

اليابان: أسعار البنزين تبلغ أعلى مستوى في 7 سنوات

1020212393751955383770

أسعار الذهب الاربعاء 27/ 10/ 2021

6178f4434c59b76ff548afa5

انخفاض أسعار النفط عالميا

1_صورة_وزارة_التخطيط_والتعاون_الدولي-4

وزارة التخطيط: الولايات المتحدة هي المانح الأول لخطة الاستجابة للأزمة السورية

10202125222637768178978

البنك الدولي: الأردن استمر في إحراز تقدم كبير بمشروع تعزيز إدارة الإصلاح

102021241068929801383

أسعار الذهب الثلاثاء 26/ 10/ 2021

أخبار متعلقة
20190702_1562018998-264-large

أوبك تخفض توقعات نمو الطلب على النفط في 2021

611d52e403a63

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته اليومية على ارتفاع

1490797_0

أسعار الذهب الأربعاء 13/ 10/ 2021

66-22

انخفاض أسعار النفط عالميا

6165839d4c59b74b093d44eb

بوتين: نمو الاقتصاد الروسي هذا العام سيتجاوز المستوى المتوقع 5.8%

14

ليبيا تعلن السيطرة على تسرب نفطي في موقع بحري