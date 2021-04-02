الخشمان يُقدم نصائح ذهبية لتنشيط السياحة

الوكيل الاخباري - كتب الكابتن محمد الخشمان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك :

اضافة اعلان



نصيحة مع اقتراح قابل للتطبيق :-



1- السياحة ومنها الداخلية تشكل رافدا مهما لاقتصادنا الوطني وبناء عليه علينا ان نسرع باعادة تشغيلها بطرق صحيحة وامنة للوطن والجميع.



2- المثلث الذهبي منطقة مهمة جدا للسياحة الداخلية والخارجية

ولا يمكن البقاء جالسين دون التفكير باعادة تشغيلها بافضل الطرق الامنة.



3- عدد الاصابات المحلية لغاية تاريخه تجاوز 550 الف يضاف اليها 90 الف حالات نشطه يعني نحن نتحدث عن 650 الف شخص اصبحت الاجسام المناعيه - او ما يسمى المضادة لديهم اكثر من 200 وحدة قياس ويضاف اليهم ما يقارب 300 الف تلقوا اللقاح اذا نحن شارفنا الوصول الى المليون شخص اصبحت مناعتهم قوية وقادرة على محاربة الفيروس اللعين والقضاء عليه من خلال اجسادهم .



4- ان صحت الاقاويل فنحن على مشارف استلام ما يزيد عن 400 الف جرعة لقاح جديدة خلال الايام القليلة القادمة حسب التقارير المعلنة من خلال وزارة الصحة ولجنة الاوبئة.



5 في حال تخصيص 50 الف جرعة الى اهالي العقبة ومنطقة المثلث الذهبي والبتراء فان القرار المنوي اتخاذه بالسماح الى دخول هذه المناطق لمن تلقوا اللقاح يجب ان يضاف اليه ايضا من كانت نسبة الاجسام المضادة في اجسادهم تزيد عن 200 وحده فبالتالي يكون لدينا داخليا مليون واربعماية شخص جاهزين للدخول الى هذه المناطق وممارسة حياتهم بشكل امن ان شاء الله وبالتالي ايقاف كافة اشكال الحظر عن هذه المناطق ما دامت خالية من الوباء داخليا او من زائريها.



6 لزيادة حجم السياحة الداخلة خارجيا الى هذه المناطق اقترح السماح بنفس الالية لكل من يحمل شهادة اللقاح ومن يحمل فحص الاجسام المضادة بنسبة تتجاوز ال 200 وحده بالدخول عبر المنافذ والمعابر المخصصة لهذه المنطقة والاعلان عنها عالميا كمنطقة امنة وان الحياة بها عادت الى شكلها الطبيعي ولتكون نموذجا عالميا بطبق على بقية المناطق محليا وعالميا.



7- هناك العديد من دول العالم ويتجاوز عددها ال 60 دولة اعطت متلقي اللقاح حوافز خاصة من ضمنها الدخول والخروج من والى اراضيها دون قيود او شروط باستثناء ابراز شهادة اللقاح.



واضاف " تخيلوا يا سادة ياكرام ونحن بلد صغير معطاء وامن ونتمتع بكافة مقومات الامن والامان لو استطعنا تطبيق ما هو اعلاه بالسرعة الممكنة ؟ اذا سيبدا اقتصادنا بالتعافي وسنعيد المياه الى مجاريها وسيتزاحم الجميع على تلقي اللقاح والحصول على شهادات اللقاح والاجسام المضادة ليخرجوا من عزلتهم ويمارسوا حياتهم دون قلق . حماكم الله وحمى الله الانسانية جمعاء وحمى الاردن ارضا وشعبا وقيادة لنكون الطاقه الايجابيه التي توجه العالم اجمع" .