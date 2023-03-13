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الإثنين، 13-03-2023 10:20 ص

الدولار الأمريكي يتراجع

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الوكيل الإخباري - تراجع الدولار الأمريكي يوم الاثنين مع تدخل السلطات الأمريكية لكبح تداعيات الانهيار المفاجئ لبنك سيليكون فالي (إس.في.بي) حيث يأمل المستثمرون في أن يتبع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مسارا نقديا أقل تشددا.

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وأعلنت الحكومة الأمريكية عن عدد من الإجراءات وقالت إن كل المودعين في (إس.في.بي) سيتاح لهم الوصول إلى ودائعهم اعتبارا من يوم الاثنين. وقال مسؤولون أيضا إنه سيتم تعويض المودعين في بنك سيجنتشر الذي أغلقته الجهات التنظيمية المالية بولاية نيويورك يوم الأحد وإن دافعي الضرائب لن يتحملوا أي خسائر.


وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية أمام ستة عملات، 0.153 % إلى 104.080. وارتفع الين الياباني 0.34%  إلى 134.52 أمام الدولار وهو أعلى مستوى في شهر مع تحرك المستثمرين صوب العملات الآسيوية التي تمثل ملاذا آمنا.

 

وارتفع اليورو 0.44 % إلى 1.069 دولار وبلغ أحدث سعر للجنية الإسترليني 1.2085 دولار بارتفاع 0.47 % خلال اليوم.


وصعد الدولار الأسترالي 0.79 % إلى 0.663 دولار كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.36 % إلى 0.616 دولار. وكالات


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