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الجمعة، 07-05-2021 10:10 ص

الدولار الكندي يسجل أعلى مستوى له منذ أربع سنوات رغم كورونا

الدولار


الوكيل الاخباري - سجل الدولار الكندي اليوم الجمعة أعلى مستوى له منذ أربع سنوات مدعوماً بارتفاع أسعار السلع الأساسية، حيث سجل 82,26 سنتا أميركياً، هو الأعلى منذ أيلول 2017 رغم تداعيات جائحة كورونا.

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وقالت شبكة ( سي بي سي ) نيوز الإخبارية الكندية، إن التوقعات المحسنة للاقتصاد العالمي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع التي تمتلك كندا الكثير منها من بينها أسعار الأخشاب التي سجلت مستويات قياسية بسبب طفرة البناء وتجاوز سعر برميل النفط لأميركا الشمالية المعروف باسم غرب تكساس الوسيط 65 دولاراً أميركياً هذا الأسبوع وهو أعلى مستوى منذ بدء الوباء.


وأشارت الشبكة إلى أن أسعار النحاس سجلت أعلى مستوى لها في تسع سنوات، كما سجل سعر القمح أعلى سعر له منذ 2013، مبينة أن مؤشر أسعار السلع الأساسية ارتفع بنسبة 37 بالمئة في الاشهر الستة الماضية وحدها.


--(بترا)

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