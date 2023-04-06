الخميس 06-04-2023
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الخميس، 06-04-2023 09:58 ص

الدولار يتعافى قبيل إعلان بيانات الوظائف الأميركية

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الوكيل الإخباري - صعد الدولار على نحو طفيف الخميس، لكنه لم يبتعد كثيراً عن أدنى مستوى في شهرين بلغه في الآونة الأخيرة إذ يقيم المتعاملون تأثير بيانات وظائف القطاع غير الزراعي التي تعلن خلال عطلة في مطلع الأسبوع على السياسة النقدية للمركزي الأميركي.

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ويأتي تقرير بيانات الوظائف في القطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة غدا الجمعة في أعقاب بيانات مخيبة للتوقعات لقطاع الخدمات من معهد إدارة التوريدات وبيانات توظيف القطاع الخاص الأربعاء، فضلا عن تراجع نشاط الصناعات التحويلية الأميركية في مارس في مطلع الأسبوع.


وصعد مؤشر الدولار 0.1 % إلى 101.95 بعد تراجعه إلى أقل مستوى في شهرين عند 101.40 في الجلسة السابقة. ( سكاي نيوز )

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