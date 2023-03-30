الدولار يصعد مع تلاشي المخاوف من أزمة مصرفية

الوكيل الإخباري - ارتفع الدولار يوم الخميس إذ ساعد انحسار المخاوف حيال القطاع المصرفي على زيادة الإقبال على المخاطرة، فيما حوّل المستثمرون تركيزهم إلى معركة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لمكافحة التضخم.

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وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.097 بالمئة إلى 102.73، بعد ارتفاعه 0.19 بالمئة الليلة الماضية. ومع ذلك يتجه المؤشر لتسجيل انخفاض بنسبة اثنين بالمئة في شهر مارس آذار بسبب اضطراب السوق الناجم عن المشاكل في القطاع المصرفي.



وقال كريستوفر وونج، محلل العملات في أو.سي.بي.سي في سنغافورة "يبدو أن الإقبال الأوسع على المخاطرة مستمر مع تواصل تلاشي المخاوف من حدوث عدوى بين البنوك، كما أن ارتفاع الأسهم الصينية يجذب بعض الاهتمام". ( investing )