الدولار يهبط واليورو يصعد بفضل التضخم

الوكيل الإخباري - تكبد الدولار خسائر اليوم الخميس إذ تلقى التفاؤل إزاء إعادة فتح الصين دعما من بيانات مشجعة وعزز العملات الآسيوية، في حين أدى استمرار التضخم لجعل اليورو يتطلع إلى أفضل أسبوع له في شهر ونصف.

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وفقد الدولار 0.9% مقابل اليورو خلال الليل.



وارتفع اليورو 1.2% على مدار الأسبوع، وسجل في أحدث تعاملات 1.0667 دولار في ظل تضخم ألماني جاء أعلى من المتوقع في شباط مما زاد الضغط على البنك المركزي الأوروبي لرفع الفائدة بعد قراءات قوية غير متوقعة في فرنسا وإسبانيا.



ومن المقرر صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو في وقت لاحق الخميس.

