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الخميس، 10-11-2022 04:58 م

الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الجنيه المصري

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الوكيل الإخباري - شهد سعر الدولار اليوم الخميس ارتفاعًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة في مصر، بنحو قرشين أو ثلاثة في البنوك، ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، 24.35 جنيها للشراء، 24.43 جنيها للبيع.

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي 24.4 جنيها للشراء، 24.43 جنيها للبيع.

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وفي البنك الأهلي المصري 24.32 جنيها للشراء، 24.37 جنيها للبيع.


وفي بنك مصر 24.32 جنيه للشراء، 24.37 جنيها للبيع.


سعر الدولار في بنك الإسكندرية 24.35 جنيها للشراء، 24.42 جنيها للبيع. 


وفي البنك التجاري الدولي 24.37 جنيها للشراء، 24.42 جنيها للبيع.


وفي بنك QNB الأهلي 24.32 جنيها للشراء، 24.42 جنيها للبيع.


وفي بنك الكويت الوطني 24.4 جنيها للشراء، 24.42 جنيها للبيع.

 

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