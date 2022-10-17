انخفاض مؤشر الدولار الأميركي عالميا

الوكيل الإخباري - تراجع مؤشر الدولار الأميركي بالسوق العالمية، اليوم الاثنين، مقابل سلة من العملات العالمية، ليبتعد عن أعلى مستوى في أسبوعين، مع تجدد عمليات التصحيح وجني الأرباح، بالإضافة إلى تباطؤ عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح.

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ويأتي هذا التباطؤ بسبب التراجع الحالي في عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، والذي يأتي بالتزامن مع التطورات الجديدة في سوق سندات المملكة المتحدة، قبل الإعلان عن خطة اقتصادية جديدة لحكومة ليز تروس.



وبحسب موقع "اف اكس الأقتصادي الدولي" انخفض مؤشر الدولار قرابة 0.5 بالمئة إلى مستوى 112.69 نقطة، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 113.22 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 113.22 نقطة.



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