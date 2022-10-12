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الأربعاء، 12-10-2022 03:59 م

تراجع الدولار الأميركي عالميا

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الوكيل الإخباري - تراجع الدولار الأميركي بالسوق العالمية، اليوم الأربعاء، مقابل سلة من العملات العالمية، متخليا عن أعلى مستوى له في أسبوعين المسجل في وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح.

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ويتزامن التراجع مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة بالعملة الأميركية، قبل صدور بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال أيلول، ومحضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.


وبحسب "وول ستريت جورنال"، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.25 بالمئة إلى مستوى 113.05 نقطة، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 113.31 نقطة، بينما سجل أعلى مستوى عند 113.59 نقطة الأعلى منذ 29 أيلول الماضي.

 

بترا

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