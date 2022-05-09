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الإثنين، 09-05-2022 01:39 م

الذهب عالميا يتراجع مع صعود الدولار لأعلى مستوى في 20 عاما‎‎

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الوكيل الاخباري- تراجع الذهب اليوم الإثنين، مع صعود الدولار لأعلى مستوى في عقدين مما قلل جاذبية الذهب المقوم بالدولار لحائزي العملات الأخرى، بينما شكل ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية ضغطًا إضافيًا على الأسعار.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 1870.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:17 بتوقيت غرينتش ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 % إلى 1867.90 دولار.

وصعد الدولار مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن يدر عائدًا بسبب مخاوف متنامية إزاء تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة.

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