الذهب عالمياً يرتفع والأسعار عالقة فوق 1800 دولار خلال اسبوع

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، أمس الجمعة، لتحقق ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي.

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وخلال التعاملات، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1838.38 دولار للأوقية، وزادت الأسعار نحو 0.8 % خلال الأسبوع الماضي.



وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1843.80 دولار، كما انخفضت عوائد السندات القياسية لأجل عشرة أعوام.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة لانحسار جاذبية المعدن الأصفر الذي يمثل تحوطاً في مواجهة التضخم لكنه لا يدر عائداً.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 23.30 دولار، في حين زاد البلاتين 0.2% إلى 1060.63 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2 % إلى 1.741.43 دولار. ( الإقتصادية )