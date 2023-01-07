السبت 07-01-2023
الوكيل الاخباري

توقعات بسقوط الأسهم وسيطرة للبيتكوين عالمياً في 2023

صحيفة ألمانية: الغرب فقد مكانته في الساحة الدولية!

وزير التربية: المدارس أصبحت في طاقتها الاستيعابية بالتعليم المهني

هونغ كونغ تلغي حظرا مثيرا للجدل للحيوانات الأليفة

الأمن الروسي يحصل على دفعة جديدة من رشاشات SR2M

ارتفاع كبير.. أسعار الذهب تحلق عاليا في الأردن السبت

بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين في بحر غزة

أول تعليق لبايدن بعد انتخاب مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي

تعرّف على أسعار رحلات العمرة براً وجواً

تلغراف: ماكرون انتزع الدور القيادي من بريطانيا في أوكرانيا

 
السبت، 07-01-2023 09:16 ص

الذهب عالمياً يرتفع والأسعار عالقة فوق 1800 دولار خلال اسبوع

LYNXNPEC3L0HO_L


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، أمس الجمعة، لتحقق ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي.

اضافة اعلان


وخلال التعاملات، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1838.38 دولار للأوقية، وزادت الأسعار نحو 0.8 % خلال الأسبوع الماضي. 


وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1843.80 دولار، كما انخفضت عوائد السندات القياسية لأجل عشرة أعوام.

 

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة لانحسار جاذبية المعدن الأصفر الذي يمثل تحوطاً في مواجهة التضخم لكنه لا يدر عائداً.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 23.30 دولار، في حين زاد البلاتين 0.2% إلى 1060.63 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2 % إلى 1.741.43 دولار. ( الإقتصادية )

إقرأ ايضا
FFFFFF

توقعات بسقوط الأسهم وسيطرة للبيتكوين عالمياً في 2023

هيئة الاوراق المالية 2

مؤشر بورصة عمان يرتفع %3.31 في أسبوع

4 - Copy

ارتفاع كبير.. أسعار الذهب تحلق عاليا في الأردن السبت

2086316-74090179

ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي إلى 3 تريليون دولار

12023212522343870270

قطر: 90.6 مليار دولار تعاملات شركات الوساطة المالية في 2022

LYNXNPEB6Q0SB_L

خبراء: 2023 عام الذهب والأسعار ستصل إلى 4000 دولار للأوقية

أخبار متعلقة
سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.

الذهب عالمياً يرتفع أكثر من 6 دولارات

سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

main_image6389dfcd952f4

الذهب يتراجع عالمياً مع تأكيد الفيدرالي على مسار رفع الفائدة

4 - Copy

انخفاض أسعار الذهب في الأردن الخميس

2066896-1495111090

الذهب عالمياً يستقر ويترقب قرار الفيدرالي

goldreserverussia-730x438-1-730x438

الذهب يُحلق ويرتفع 24 دولاراً عالمياً بعد بيانات التضخم الامريكية