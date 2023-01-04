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الأربعاء، 04-01-2023 09:22 ص

الذهب عالمياً يرتفع أكثر من 6 دولارات

سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً خلال تداولات، اليوم الأربعاء، حيث ربحت أكثر من 6 دولارات لتواصل صعودها نحو أعلى مستوياتها منذ حزيران الماضي.

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وزادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.34% أو ما يعادل 6.32 دولار لتصل إلى 1845.91 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية.


في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.31% تعادل 5.75 دولارا لتصل إلى 1851.85 دولار للأونصة.


وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 0.17% إلى 24.27 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.44% إلى 1102.4 دولار، وارتفع البلاديوم 2.08% إلى 1742.28 دولار. ( وكالات )

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