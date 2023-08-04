الذهب يتجه لخسارة أسبوعية مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية

الوكيل الاخباري - يتجه الذهب فيما يبدو لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له في ستة أسابيع، الجمعة، إذ يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأميركية الذي يحظى بمتابعة شديدة وذلك بعدما دفعت مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية هذا الأسبوع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأعلى مستوياتها في تسعة أشهر.

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وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 % إلى 1936.15 دولار للأونصة وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1971.70 دولار للأونصة.



وخسرت أسعار الذهب أكثر من 1% منذ بداية الأسبوع الجاري وسجلت أدنى مستوياتها منذ 11 يوليو في الجلسة الماضية.