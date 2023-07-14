السبت 15-07-2023
الوكيل الاخباري

قانون الجرائم الإلكترونية: الحبس ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن 40 ألف دينار لمرتكبي هذه الجرائم

سائحة أجنبية تروي تجربتها مع الأمن في البترا

تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي

الأرصاد العالمية تعلق على الاضطرابات الجوية وأثرها على صحة الإنسان

ضبط أب اعتدى على طفله وعرضه للحروق في الكرك

حريق محل تجاري في طبربور

نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المستشفى

الحكومة تحيل مشروعي قانوني الجرائم الإلكترونية والملكية العقارية لمجلس النواب

تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة اليوم السبت

"الميثاق الوطني" يُرحب بقرار وضع شركات التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي

 
الجمعة، 14-07-2023 10:43 ص

ارتفاع اسعار الذهب عالميا

15f1a841-سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.


الوكيل الاخباري-  تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة، لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ نيسان بعد ارتفاعها بالقرب من أعلى مستوى لها في شهر واحد، إذ تراجعت توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة الأميركية مما أدى إلى انخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام.

اضافة اعلان


وحسب شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، شهد الذهب في المعاملات الفورية تغيرًا طفيفًا ليبلغ 1959.81 دولار للأونصة مرتفعًا 1.9 بالمئة خلال الأسبوع. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب لتصل إلى 1964.00 دولار.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 24.8091 دولار للأونصة، لكنها تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ آذار.


كما هبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 969.08 دولار وكذلك البلاديوم بنسبة 1.1 بالمئة إلى 1280.62 دولار، لكنه يتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.


إقرأ ايضا
thumbs_b_c_0d2dcd2cc01fd9c7d90b2ed14e88e4b1

قطر: ارتفاع معدل التضخم بنسبة 2.5 %

64b2adf44236042acf771bbb

الهند تتفق مع الإمارات على تسوية المعاملات التجارية بالروبية بدلا من الدولار

4

فرصة استثمارية لإنشاء مركز مؤتمرات ومعارض بالعقبة

5

بيان صادر عن شركة الكهرباء الوطنية

4

إدراج "مشروع التخزين المبرد" على منصة استثمر في الأردن

1111111111111111111

العراق: الاحتياطات من العملة الأجنبية نحو 113 مليار دولار

أخبار متعلقة
ذهب3

أسعار الذهب عالمياً اليوم

istock-813603994

الذهب عالمياً يُسجل اسوأ اداء منذ 4 أشهر

ذهب

أسعار الذهب تتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ شباط

ذهب3

أسعار الذهب عالمياً اليوم الخميس

نفط9

النفط يستقر بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية

541

الذهب عالمياً يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر