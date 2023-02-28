الذهب يرتفع عالمياً مع تراجع الدولار

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياُ مع تراجع مكاسب الدولار، ومع ذلك بقي المعدن النفيس بالقرب من أدنى مستوى خلال شهرين وسط استمرار المخاوف من إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على المزيد من رفع أسعار الفائدة.

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وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1817.69 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % لتبلغ عند التسوية 1824.90 دولار.



وتراجع مؤشر الدولار 0.5 % بعد أن لامس ذروة سبعة أسابيع، مما يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة للمشترين من الخارج.



وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ أبريل نيسان 2022 هذا الشهر، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين أكثر من سبعة بالمئة بعد بيانات أمريكية متتالية أشارت إلى متانة الاقتصاد.

