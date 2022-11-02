الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار بينما يترقب المستثمرون الحذرون بيانا أساسيا بخصوص السياسة النقدية سيصدره البنك المركزي الأمريكي قد يقدم مؤشرات عن وتيرة رفع أسعار الفائدة.



وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1650.67 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0555 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1655.00 دولارا للأوقية.

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وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مما عزز جاذبية الذهب المقوم بالدولار للمشترين الحائزين لعملات أخرى.



ومن المقرر أن يصدر المركزي الأمريكي بيان السياسة النقدية في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء ويليه مؤتمر صحفي لرئيس البنك جيروم باول.



ومن المتوقع أن يقرر البنك المركزي زيادة رابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس لأسعار الفائدة، لكن المستثمرين سيبحثون في البيان عن مؤشرات بشأن احتمال إبطاء وتيرة تشديد السياسة النقدية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 19.67 دولار للأوقية بعد أن ارتفعت لذروة ثلاثة أسابيع أمس الثلاثاء.



وصعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 951.63 دولار، وزاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1901.70 دولار.

البيان