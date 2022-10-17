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الإثنين، 17-10-2022 03:10 م

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الاثنين، وللمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة، لتتماسك فوق أدنى مستوى في أسبوعين المسجل يوم الجمعة الماضي، بالاستفادة من تراجع الدولار مقابل سلة من العملات.

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وبحسب منصة " انفيستينج الاقتصادية الأميركية" ارتفعت أسعار الذهب إلى 1662.80 دولار للأونصة، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1648.90 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 1643.77 دولار.


ويأتي هذا الارتفاع وسط تزايد الضغوط السلبية على المعدن الثمين، خاصة تلك المرتبطة باستمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بوتيرة كبيرة، وصعود عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات لمستويات قياسية جديدة في 14 عاما.


بترا

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