الروبل الروسي يصعد أمام الدولار واليورو

الوكيل الاخباري- صعد سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار واليورو، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

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ووفقا لبيانات بورصة موسكو انخفض سعر صرف الدولار بواقع 35 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 76.19 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 54 كوبيكا إلى 89.83 روبل لليورو.



وارتفعت أسعار النفط اليوم، وجاء ذلك بعد بيانات أظهرت أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا حادا الأسبوع الماضي.

وصعد خام "برنت" إلى 45 دولارا للبرميل، وسجل خلال تعاملات اليوم 44.73 دولار للبرميل.

المصدر: روسيا اليوم



