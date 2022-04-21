الخميس 21-04-2022
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الخميس، 21-04-2022 01:10 م

الروبل الروسي يواصل صعوده أمام الدولار واليورو

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الوكيل الاخباري- يواصل اليورو والدولار تراجعهما أمام الروبل الروسي، وجرى تداول العملة الأوروبية اليوم الخميس دون مستوى 81 روبلا والعملة الأمريكية دون 75 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 8 أبريل الجاري.

وبحلول الساعة 12:33 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 1.47 روبل إلى 74.91 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 1.2 روبل إلى 80.60 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وعلى صعيد تداولات الأسهم، هبط مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.35% إلى 2322.5 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 2.27% إلى 982.5 نقطة.

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روسيا اليوم

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