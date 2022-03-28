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الإثنين، 28-03-2022 04:27 م

الروبل الروسي يواصل الارتفاع أمام الدولار

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الوكيل الاخباري-تواصل العملة الروسية الارتفاع أمام الدولار واليورو، وتم تداول الدولار اليوم، دون مستوى 94 روبلا، وبذلك تكون العملة الروسية قد عوضت جزءا من خسائرها التي منيت بها سابقا.

وبحلول الساعة 13:50 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 2.51 روبل إلى 93.49 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 3.6 روبل إلى 101.4 روبل.

وتشهد العملة الروسية ارتفاعا أمام الدولار واليورو خلال الجلسات الماضية، وجاء ذلك بعد أن أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحكومة الروسية بتحويل مدفوعات صادرات الغاز الطبيعي من روسيا نحو أوروبا إلى عملة الروبل بدلا من اليورو في غضون أسبوع.

وعلى صعيد تداولات الأسهم، تراجع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 2.15% إلى 2430.70 نقطة، فيما انخفص المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 0.79% إلى 823.04 نقطة.

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روسيا اليوم

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