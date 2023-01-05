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الخميس، 05-01-2023 02:34 م

السقاف تستعرض مزايا قانون البيئة الاستثمارية الجديد

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الوكيل الإخباري - أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف عمق وقوة العلاقات الثنائية بين الأردن والكويت وحرص الحكومة على زيادة الاستثمارات الكويتية في المملكة خلال الفترة المقبلة، وحرصها.

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جاء ذلك خلال زيارة السفير الكويتي لدى الأردن عزيز الديحاني الى وزارة الاستثمار اليوم الخميس، مؤكدة حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي.


وأشارت السقاف إلى أن هناك العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة الأردنية، كان من ضمنها إنشاء وزارة الاستثمار ولأول مرة لتكون معنية بالملف الاستثماري والمرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، إضافة إلى إقرار قانون البيئة الاستثمارية الجديد والذي سيدخل حيز النفاذ خلال منتصف الشهر الحالي.


واستعرضت الوزيرة أهم مزايا قانون البيئة الاستثمارية والتي تضمنت تحديد المبادئ التي ترتكز عليها السِّياسة العامَّة للاستثمار في المملكة، وتحديد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم، وأهم الحوافز والاعفاءات التي أقرها القانون وتمنح للمشاريع الاستثمارية سواء داخل المناطق التنموية او الحرة او خارجها.


وقالت السقاف إن قانون الاستثمار تضمن العديد من المزايا الجاذبة والمحفزة للمستثمرين، فهدف القانون إلى الحدِّ من الإجراءات التي تعيق ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصاديَّة وجهود جذب الاستثمارات، وتحد من تنافسيَّة الاقتصاد بما يتناسب مع سياسة الحكومة في تنظيم رحلة المستثمر في المملكة.


وتطرقت وزيرة الاستثمار الى أهم الفرص الاستثمارية في الأردن، كالصناعات التحويلية ذات القيمة العالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وقطاع الرعاية الصحية والسياحة والتطوير العقاري والتعدين والزراعة والخدمات اللوجستية، إضافة الى خطة عمل الوزارة خلال العام 2023 والهادفة الى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية وتمكين الاستثمارات القائمة.


سفير دولة الكويت في الأردن عزيز الديحاني أكد أن العلاقات الكويتية الأردنية، رائدة وسامية وتحظى باهتمام وحرص قيادتي البلدين، مؤكداً ان الأردن بوابة مهمة للاستثمار وأن المناخ الاستثماري في الأردن مشجع وجاذب، وقانون الاستثمار الجديد، يؤكد الحرص على تشجيع الاستثمار وتوسيعه.


وبيّن أن الاستثمارات الكويتية في الأردن تقدر بنحو 13 مليار دينار أردني، وتتركز في قطاعات التمويل والسياحة والاتصالات والطاقة والعقارات والبنية التحتية، وهناك توجهات للتوسع في الاستثمار في الأردن.

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