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الأربعاء، 07-12-2022 03:46 م

صناعة الأردن: نتطلع إلى تطبيق رؤية التحديث الاقتصادية للنهوض بالقطاع

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الوكيل الإخباري - أعرب عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، وممثّل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، المهندس إيهاب قادري، عن تطلعه بأن تحمل المرحلة المقبلة، تغيّراً في التعامل مع القضايا الرئيسية التي تعيق عمل القطاع، وأن تطبق مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، بما يسرّع النهوض بالصناعة الوطنية والمصلحة الاقتصادية.

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وقال، في بيان اليوم الأربعاء، إن قطاع المحيكات، أحد القطاعات الرئيسية المهمة، ضمن رؤية التحديث الاقتصاديّ، باعتباره المحور الأساسي بين الصناعات عالية القيمة، ويعوّل عليه للعقد المقبل في استحداث فرص عمل جديدة للأردنيين، وجذب الاستثمارات وتوفير القيمة المضافة، القادرة على تسريع عجلة النمو الاقتصادي.


وأضاف أن دور المحيكات في الرؤية نابع من مساهمات القطاع التي أثبتها على مدار السنوات الماضية، خاصة على صعيد القدرات التوظيفية، إذ يشغل ما نسبته 27 بالمئة من إجمالي عمالة القطاع الصناعي.


وأشار إلى أن القطاع زادت العمالة الأردنية لديه بنحو 150 بالمئة خلال السنوات الـ 10 الماضية، لافتاً إلى حجم فرص العمل المستهدفة ضمن الرؤية للعقد المقبل، والتي ستصل بأعداد العمالة إلى 3 أضعاف العمالة الحالية التي تقارب 76 ألف عامل وعاملة.


وأكد أن تنفيذ مبادرات الرؤية لقطاع المحيكات يحتاج إلى تشاركية حقيقية مع القطاعين الحكومي والخاص، مبينا أن المبادرات تصب في تعزيز سلاسل القيمة الأفقية والعامودية، وإنشاء الصناعات التكاملية، وتوفير العمالة المدربة، وتشجيع وتوظيف المواهب المحلية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات، وتحسين إنتاجية وتنافسية التكلفة فيه، وزيادة الترابط بين الشركات الصغيرة والكبيرة، وإنشـاء فروع إنتاجية جديدة.


واعتبر قادري أن هذا كلّه سيصب بالمحصّلة بتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصاديّة، وخاصّة بتوظيف الأردنيّين وتوفير 149 ألف فرصة عمل، ورفع حجم القيمة المضافة للقطاع إلى قرابة 1.3 مليار دينار عام 2033، ما يعني تحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 10 بالمئة.

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