تعرّف على سعر الليرة الرشادي والإنجليزي اليوم الأربعاء في الأردن

الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي في الأردن، اليوم الأربعاء، 303 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي 265 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات. اضافة اعلان





وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن سعر الأونصة عالميا ارتفع بنحو 30 دولارا مما ساهم بارتفاع أسعار الذهب محليا.



وأضافت أن الطلب على شراء الذهب في السوق المحلي ما زال ضعيفا بالنسبة لهذا الوقت من العام، لافتة إلى أن كلما ارتفعت الأسعار محليا يبقى الطلب ضعيفا على شراء الذهب.



وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، 37.5 دينارا لجهة الشراء من المحلات و36 دينارا لجهة البيع.



ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

