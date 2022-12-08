قرض ياباني بقيمة 110 ملايين دولار لدعم إصلاح قطاع الكهرباء في الأردن

الوكيل الإخباري - قدمت الحكومة اليابانية، قرضا بقيمة 110 ملايين دولار لبرنامج إصلاح قطاع الكهرباء في الأردن، ودعم جهود الحكومة الأردنية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية.

اضافة اعلان



وقالت السفارة اليابانية في الأردن في بيان، اليوم الخميس، إن القرض، الذي قدّم بعنوان "قرض برنامج إصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز المرونة" كقرض ميسر بقيمة 15 مليار ين ياباني، أي ما يعادل تقريبا 110 ملايين دولار، حيث وقعت مذكرات التبادل بين وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان وسفير اليابان في الأردن أوكاياما جيرو، في مقر وزارة التخطيط والتعاون الدولي.



وقال السفير الياباني إن بلاده تقدّر، من خلال تقديم هذا القرض، جهود الإصلاح الشامل التي تبذلها الحكومة الأردنية من ضمنها رؤية التحديث الاقتصادي، والتي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني في حزيران/يونيو الماضي تحت شعار "مستقبل أفضل".



وأضاف أن القرض هو الدفعة الثانية من قروض سياسة التنمية الميسرة لدعم الميزانية، والتي تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار، تعهدت بها حكومة اليابان خلال مؤتمر لندن في عام 2019، لدعم جهود الإصلاح في الأردن. تم منح الدفعة الأولى بنحو 100 مليون دولار في كانون الأول/ديسمبر 2021.

وبلغ حجم المساعدات التنموية التي قدمتها اليابان للأردن منذ 1974 ولنهاية آذار/مارس الماضي 4 مليارات دولار على شكل قروض ومنح وتعاون فني في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.