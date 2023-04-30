السلطات الأميركية تعرض على عدة بنوك شراء مصرف فيرست ريبابليك

الوكيل الإخباري - طلبت السلطات الأميركية من عدة مؤسسات مالية تقديم عروض لشراء أصول بنك "فيرست ريبابليك"، الذي يعاني مشاكل منذ منتصف مارس.

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ويتعرض "فيرست ريبابليك" لضغوط شديدة منذ انهيار بنكين شبيهين في مطلع مارس.



وفشل المصرف في التوصل إلى حزمة إنقاذ مرضية وانخفض سهمه الذي كان في حالة سيئة أصلا بعدما أكد مساء الاثنين أن العديد من زبائنه سحبوا في الربع الأول ودائعهم المقدرة بأكثر من 100 مليار دولار.



وتواصلت الوكالة المكلفة ضمان الودائع المصرفية ووزارة الاقتصاد في منتصف الأسبوع مع عدة بنوك قد تكون مهتمة بالإستحواذ على فيرست ريبابليك. ( سكاي نيوز)