الصناعة والتجارة توقع اتفاقيات لدعم 195 منشأة صغيرة ومتوسطة

الوكيل الإخباري - وقعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الاتفاقيات الفرعية مع الجهات التنفيذية لبرامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، والتي تشمل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية لغايات تنفيذ برنامج دعم وتطوير الصناعة ومع شركة بيت التصدير لغايات تنفيذ برنامج ترويج الصادرات والشركة الأردنية لضمان القروض لغايات تنفيذ برنامج ائتمان ضمان الصادرات.

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وبموجب هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير الصناعة والتجارة والتموين/ رئيس اللجنة التوجيهية للصندوق يوسف الشمالي سيتم تقديم الدعم المالي والفني لحوالي 195 منشأة صغيرة ومتوسطة خلال فترة عمر المشروع، بهدف تطوير وتحديث المنتجات المصنعة لتلك المنشىآت وبسقف مالي يبلغ 100 ألف دينار سنويا لكل منشأة، كما سيتم تقديم منح مالية لحوالي 160 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة بهدف تعزيز الجاهزية للتصدير وبسقف مالي يبلغ 50 ألف دينار للمنشأة بشكل سنوي.



أما البرنامج المتخصص بدعم ضمان ائتمان الصادرات فيستهدف ما يقارب 45 منشأة صناعية بسقف دعم مالي يصل سنويا الى 35 ألف دينار للمنشأة، هذا إلى جانب تنفيذ برنامج الحوافز المبني على المخرجات لمنح حوافز مالية لتحسين القدرات التنافسية للصناعة الأردنية وبمعدل 280 منشأة صناعية وبسقف مالي يصل إلى 75 ألف دينار و150 ألف دينار و250 ألف دينار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على التوالي وبشكل سنوي.



وقال الشمالي في بيان اليوم إن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار العمل الجاري من قبل الحكومة لتنفيذ برامج لدعم الصناعة وتطويرها والذي سيكون له الاثر الكبير في زيادة الانتاج وتعزيز تنافسية صادرات القطاع الصناعي لخلق فرص عمل والتخفيف من نسب البطالة.



وأضاف ان إنشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة جاء تنفيذا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021-2023) بهدف تطوير القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته محليا وخارجيا من خلال تقديم الدعم المالي على شكل منح وحوافز حيث قامت الحكومة بتخصيص مبلغ 30 مليون دينار سنويا وبإجمالي 90 مليون دينار خلال السنوات الثلاث المقبلة.



وأوضح أنه تم اعتماد دليل التشغيل لبرامج الصندوق والذي يمثل أحد الركائز التي سيتم اعتمادها لتنفيذ برامج الصندوق لتسهيل توفر المعلومات للمنشآت الراغبة بالحصول على الدعم والذي يحتوي على الاجراءات والاسس والمعايير المعتمدة لغايات الاختيار ومؤشرات الاداء المطلوبة لتقديم المنح للمنشآت المستفيدة من برامج الصندوق.



وعن موعد الاطلاق الرسمي لبرامج الصندوق أوضح الشمالي بأنه سيتم قريبا الاعلان عن بدء استقبال الطلبات والمتوقع أن يكون خلال الشهر الحالي.



كما سيتم توضيح آلية استقبال الطلبات من الشركات الصناعية الراغبة بالاستفادة من هذه البرامج حيث يتم التحضير حاليا من قبل الوزارة لمنصة الكترونية موحدة لاستقبال الطلبات لجميع برامج الجهات التنفيذية، كما سيتم تنظيم يوم تعريفي للصندوق لتقديم المعلومات الكافية حول برامج الصندوق المشار إليها.