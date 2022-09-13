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الثلاثاء، 13-09-2022 04:20 م

تجارة الأردن تبحث التعاون الاقتصادي مع جورجيا

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الوكيل الإخباري - بحث النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، مع قنصل سفارة جورجيا فيرديناند تافادزه، أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين.

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وأشار الرفاعي في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أهمية تبادل المعلومات بين الطرفين، لمعرفة القطاعات التي يتميز بها البلدان الصديقان، والتركيز عليها لزيادة حجم التبادل التجاري الذي يعد متواضعا قياسا مع التعاملات التجارية مع دول أخرى.


ووجه القنصل الجورجي، من جهته، الدعوة إلى عقد اجتماع بين رجال أعمال أردنيين ونظرائهم الجورجيين.


يشار إلى أن حجم التبادل التجاري مع جورجيا خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ 6.45 مليون دولار أميركي.

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