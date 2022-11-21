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الإثنين، 21-11-2022 01:20 م

الصين تبقي معدلات الفائدة دون تغيير

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الوكيل الإخباري - أبقى بنك الشعب الصيني معدلات الفائدة لمدة عام واحد دون تغيير، بما يتوافق مع التوقعات، ليظل دون تغيير عن الشهر السابق.

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وذكرت وكالة (شينخوا) الصينية، أن سعر الإقراض القياسي القائم على السوق، بلغ 3.65 بالمئة، ليظل دون تغيير عن الشهر السابق.


كما بقي سعر الفائدة الأساسي للقروض لأكثر من خمس سنوات، والذي يستند إليه عدد من المقرضين في تحديد معدلات الرهن العقاري الخاصة بهم، دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 4.3 في المئة، وفقًا للمركز الوطني الصيني للتمويل بين البنوك.


وأبقت المصارف الصينية على معدلات الإقراض للشهر الثالث على التوالي، وذلك بعدما حذر بنك الشعب الصيني الأسبوع الماضي من أن التضخم قد يتسارع مع ارتفاع الطلب الإجمالي في الاقتصاد، مما يعني أن نطاق تقديم المزيد من التيسير في السياسة النقدية قد يكون محدودًا. ( سكاي نيوز )




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