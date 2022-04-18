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الإثنين، 18-04-2022 01:18 م

الصين: نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8 %

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الوكيل الاخباري- حقق الاقتصاد الصيني بداية سليمة في الربع الأول من عام 2022، حيث نما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.8 بالمئة، بالرغم من التحديات الناتجة عن تزايد تعقد البيئة الدولية، وعودة ظهور حالات الإصابة بكورونا في البلاد.

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واظهرت الأرقام الواردة من الهيئة الوطنية للإحصاء، اليوم الاثنين، أن إجمالي الناتج المحلي للصين نما بنسبة 4.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022، لتتسارع من زيادة بنسبة 4 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي.


وقال المتحدث باسم الهيئة فو لينغ هوي، إن الاقتصاد الصيني سجل أداء مستقرا مع استمرار التعافي، وسط جهود الصين الرامية لتحقيق التوازن بين السيطرة على الوباء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

بترا

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