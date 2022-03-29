النفط ينخفض حوالي 7% عالميا

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط أكثر من سبعة بالمئة مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على الوقود في الصين بعد أن قالت السلطات في شنغهاي المركز المالي للبلاد إنها ستطبق إغلاقا على مرحلتين لاحتواء زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 8.17 دولار أو 6.8 بالمئة إلى 112.48 دولار عند التسوية.



وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7.94 دولار للبرميل أو نحو سبعة بالمئة عند التسوية إلى 105.96 دولار.



وزاد برنت هذا الأسبوع بنحو 12 في المئة وخام غرب تكساس الوسيط بنحو تسعة في المئة.



وقالت حكومة مدينة شنغهاي يوم الأحد إن جميع الشركات والمصانع ستتوقف عن العمل أو ستجعل الموظفين يعملون عن بعد في إطار إغلاق على مرحلتين على مدار تسعة أيام بعد أن سجلت المدينة رقما قياسيا جديدا لحالات الإصابة غير المصحوبة بأعراض.



وسيتم أيضا تعليق وسائل النقل العام بما يشمل خدمات النقل خلال الإغلاق مما أدى إلى خفض الطلب على الوقود على نحو أكبر.



ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها المعروفون باسم أوبك+ يوم الخميس.



وتزيد أوبك+ الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر منذ أغسطس للتخفيف من أثر التخفيضات التي تم إجراؤها عندما أثرت جائحة كوفيد على الطلب.

سكاي نيوز