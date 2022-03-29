الثلاثاء 29-03-2022
الوكيل الاخباري

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أوكرانيا.. انقطاع الاتصالات والإنترنت بسبب هجوم إلكتروني قوي

النفط ينخفض حوالي 7% عالميا

مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الانتخاب

أجواء ربيعية معتدلة الحرارة اليوم

أردني يترأس أعلى لجنة استشارية للاتحاد الاسيوي للرجبي

ورشة حول الشفافية بالإدارة المحلية بإربد

الأردن يفوز باستضافة الاجتماع المقبل للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية

وفد من وكالات الأنباء العربية يزور مواقع سياحية بعجلون

مدير الأمن العام يلتقي عدداً من كبار مسؤولي الشرطة البريطانية

الثلاثاء، 29-03-2022 06:20 ص

النفط ينخفض حوالي 7% عالميا

النفط الروسي


الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط أكثر من سبعة بالمئة مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على الوقود في الصين بعد أن قالت السلطات في شنغهاي المركز المالي للبلاد إنها ستطبق إغلاقا على مرحلتين لاحتواء زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

اضافة اعلان


وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 8.17 دولار أو 6.8 بالمئة إلى 112.48 دولار عند التسوية.


وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7.94 دولار للبرميل أو نحو سبعة بالمئة عند التسوية إلى 105.96 دولار.


وزاد برنت هذا الأسبوع بنحو 12 في المئة وخام غرب تكساس الوسيط بنحو تسعة في المئة.


وقالت حكومة مدينة شنغهاي يوم الأحد إن جميع الشركات والمصانع ستتوقف عن العمل أو ستجعل الموظفين يعملون عن بعد في إطار إغلاق على مرحلتين على مدار تسعة أيام بعد أن سجلت المدينة رقما قياسيا جديدا لحالات الإصابة غير المصحوبة بأعراض.


وسيتم أيضا تعليق وسائل النقل العام بما يشمل خدمات النقل خلال الإغلاق مما أدى إلى خفض الطلب على الوقود على نحو أكبر.


ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها المعروفون باسم أوبك+ يوم الخميس.


وتزيد أوبك+ الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر منذ أغسطس للتخفيف من أثر التخفيضات التي تم إجراؤها عندما أثرت جائحة كوفيد على الطلب.

 

سكاي نيوز


إقرأ ايضا
qanet

ألمانيا: مجموعة السبع ترفض مطلب بوتين الدفع بالروبل مقابل الطاقة

download

صندوق الاستثمارات العامة يجري محادثات شراء 30% في 4 شركات مقاولات سعودية

6241a57a42360409b12ede56

الروبل الروسي يواصل الارتفاع أمام الدولار

01_Six-BTC-on-a-circuit-board-background--780x470

صعود بيتكوين الخفي يمحو خسائر العام.. إلى أين تتجه أسعارها؟

هيئة الاوراق المالية 2

بورصة عمان تنهي تعاملاتها على انخفاض

thumbnail_frenchmaritimedays-png

مسؤول فرنسي يحث الفرنسيين على الاقتصاد في استهلاك الكهرباء والغاز

أخبار متعلقة
20220315193349159

أوبك: الطلب على النفط في 2022 يواجه تحديات حرب أوكرانيا والتضخم

download (2)

ارتفاع طفيف لأسعار النفط عالميا بعد هبوط حاد منذ بداية الأسبوع

220224111946207113296

ارتفاع أسعار النفط عالميا

ddac652d-084d-4933-ad58-40848c95e287_16x9_1200x676

الشركاء التجاريون لروسيا.. الدولة العربية تحتل مركزاً متقدماً

download

مصادر: أوبك+ تبقي على سياستها دون تغيير بزيادة 400 ألف برميل يوميا

8703a2c4-0917-47df-8ed9-a665fb729a5a_16x9_1200x676

أوبك+ تخفض توقعاتها للفائض بسوق النفط في 2022