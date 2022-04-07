الفيدرالي الأميركي يوافق على تقليص قدره 95 مليار دولار شهرياً لميزانيته العمومية

الوكيل الاخباري- أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي "وافقوا بشكل عام" على تقليص حيازاته من سندات الخزانة بمقدار 60 مليار دولار شهريا وحيازاته من الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية بمقدار 35 مليار دولار شهريا على أن يستمر على مدار فترة من ثلاثة أشهر أو "أطول قليلا".



وكان مجلس الاحتياطي بدأ برنامجا ضخما لشراء السندات في ربيع 2020 للمساعدة في كبح التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، مما أدى لتضخم ميزانيته العمومية.



وتبلغ قيمة حيازاته الحالية نحو 8.5 تريليون دولار من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية.

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