العجز التجاري لتركيا يتجاوز الـ 110 مليار دولار في 2022

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ارتفع العجز التجاري في تركيا بنسبة 138.4 % عن العام السابق إلى 110.19 مليار دولار في 2022 بعد أن زادت الصادرات 12.9 % إلى 254.2 مليار دولار وقفزت الواردات 34.3 % إلى 364.4 مليار دولار، بحسب بيانات صادرة عن وزارة التجارة.واتسع العجز التجاري في ديسمبر بـ 52 % مقارنة بالعام السابق إلى 10.381 مليار دولار مع زيادة الصادرات 3.1 % إلى 22.92 مليار دولار وارتفاع الواردات 14.6 % إلى 33.30 مليار دولار.من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، أن صادرات بلاده سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق، مضيفا إن الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي زادت 12 في المئة في 2022، مضيفا أن تركيا تعمل على هدف أن تصبح واحدة من أكبر عشرة مصدرين في العالم. وكالات