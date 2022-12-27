تركيا تعلن عن اكتشافات غاز جديدة في البحر الأسود

الوكيل الإخباري - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين، إن الحجم الإجمالي للغاز الطبيعي الذي اكتشفته بلاده في البحر الأسود يصل حاليا إلى 710 مليارات متر مكعب بعد العثور على حقل جديد وتعديل بالرفع لاكتشاف سابق.

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وأضاف أردوغان، في تصريحات بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أن تركيا اكتشفت احتياطيات جديدة تبلغ 58 مليار متر مكعب في حقل شايجوما-1، بالإضافة إلى تعديل بالزيادة للحجم المقدر في حقل صقاريا إلى 652 مليار متر مكعب من 540 مليار سابقا.



وقال أردوغان إنه نتيجة لتحليل البيانات، عدلت البلاد ما أعلنته من قبل عن الكميات المتاحة من 540 مليار متر مكعب إلى 652 مليار متر مكعب، مضيفا أن تركيا نقبت في 13 بئرا في حقل صقاريا. ( سكاي نيوز )