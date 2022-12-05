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الإثنين، 05-12-2022 04:16 م

شحن 13 مليون طن من الحبوب الأوكرانية منذ مطلع آب

سفينة-وحبوب


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الاحد، أن إجمالي كميات الحبوب التي تم شحنها من الموانئ الأوكرانية، منذ مطلع آب الماضى يتجاوز 13 مليون طن.

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وذكرت الوزارة، في بيان، أن نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية مستمر كما هو مخطط لها بموجب الاتفاق المبرم في 22 تموز الماضي.


وفي 22 تموز ، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية خلال اجتماع استضافته إسطنبول.


وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.


وفي 17 تشرين الثاني الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تمديد اتفاق ممر الحبوب عبر البحر الأسود 120 يوماً. (الإقتصادية )


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