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السبت، 02-04-2022 10:55 ص

الغاز والروبل يفتحان الباب أمام إمكانية إنهاء النظام النقدي الدولي اللصوصي

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الوكيل الاخباري-اعتبر الخبر الاقتصادي المصري، أحمد السيد النجار، أن اعتماد التعاملات بالعملات الوطنية، سيخلص العالم من الاستخدام اللصوصي الأمريكي للدولار كعملة احتياط دولية لنهب سلع وخدمات العالم.

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وفي حديث خاص لـRT، أوضح أحمد السيد النجار، رئيس تحرير صحيفة "الأهرام" السابق، قائلا: "سجل سعر الغاز في أوروبا مستوى خرافيا حيث بلغ 1500 دولار لكل ألف متر مكعب، بما يعني أن سعر المتر أصبح 1.5 دولار.. ويعني أيضا أن سعر المليون وحدة حرارية بريطانية (تعادل 28.26 متر مكعب) أصبح يزيد عن 42 دولارا، أي عشرة أمثال السعر في العام الماضي في المتوسط، وهذا السعر يمكن أن ينخفض لمستوياته الطبيعية بمجرد بدء استقرار نظام الدفع لتسوية مدفوعات أوروبا الخاصة بشراء الغاز والنفط الروسيين".

وأضاف أحمد السيد النجار: "المستهلك الأوروبي هو الضحية لغباء حكومات بلدانه، فبعد تجميدها للاحتياطيات المالية للبنك المركزي الروسي وإعلانها أنها ستبحث عن بديل للغاز الروسي، لم يعد أمام روسيا الحريصة على ما تبقى لديها من احتياطيات، والتي ترى نية الغدر التجاري الأوروبي واضحة ومعلنة..لم يعد أمامها إلا إجبار أوروبا والبلدان الأخرى التي فرضت عقوبات قاسية عليها، على ضخ اليورو والعملات الحرة الأخرى في النظام المصرفي الروسي مباشرة، كثمن لشرائها الروبل لتسديد مدفوعات وارداتها من روسيا".

ونوه النجار بأن "هذا الأمر يجعل العملات الحرة تأتي للنظام المصرفي الروسي ولا يبحث عنها في أسواق تقاطعه وتحاصره"، لافتا إلى أنه "مع وجود طلب على العملة الروسية (الروبل) القابلة للتحويل في العمليات الجارية والرأسمالية، سيتحسن سعره (الروبل) مقابل العملات الحرة الأخرى، وهو ما حدث بالفعل بمجرد إعلان روسيا عن قرارها وحتى قبل البدء في تطبيقه، حيث ارتفع سعر صرف الروبل مقابل الدولار بنسبة تزيد على 25%".

 

روسيا اليوم

 

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