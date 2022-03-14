غازبروم الروسية تواصل ضخ الوقود الأزرق عبر أوكرانيا إلى أوروبا

الوكيل الاخباري-أكدت شركة "غازبروم" الروسية اليوم الاثنين، أنها تواصل ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بشكل طبيعي، في مؤشر على موثوقية "غازبروم" كمورد آمن لموارد الطاقة.



وجاء في بيان صدر عن الشركة الروسية: "تواصل (غازبروم) ضخ الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية بشكل روتيني، ويتم ضخ الغاز بناء على طلبات المستهلكين الأوروبيين وتبلغ إمدادات اليوم (14 مارس 2022) مستوى 109.5 مليون متر مكعب".



وللمقارنة فقد بلغ حجم إمدادات الغاز الطبيعي الروسي عبر أوكرانيا أمس (13 مارس 2022) مستوى 109.6 مليون متر مكعب.



وبشكل عام زادت أوروبا مؤخرا بشكل ملحوظ مشترياتها من الغاز الطبيعي من روسيا على خلفية ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الفورية بسبب الطقس البارد ونقص الرياح وفي ظل الوضع المرتبط بأوكرانيا.



وتعد روسيا أحد أبرز مصدري الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وتقوم بتصدير الوقود الأزرق عبر عدة مسارات، منها عبر أوكرانيا، وتتخوف الأسواق من تأثر الإمدادات بتطور الأوضاع في أوكرانيا، إلا أن "غازبروم" الروسية أكدت مرارا مواصلتها ضخ الغاز الطبيعي كالمعتاد.

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روسيا اليوم